文曄下半年預期營運不確定 股價重挫至跌停

文曄（3036）7日舉行法說會，首季每股純益創下六季以來新高，文曄董事長鄭文宗表示，亞洲市場庫存調整已近尾聲，但歐美市場調整還未完成，還不能確定是否延續到年底，所以他對2025年的期望較高。文曄今（8）日因下半年營運展望不確定，股價重挫至跌停135元，一舉跌破半年線，創下一月底以來新低。

文曄首季合併營收為1,926.51億元，季增約2％、年增60％，毛利率為2.53％，季減0.1個百分點，歸屬母公司業主淨利為15.9億元，季增52％、年增1.2倍，每股純益為1.57元。

展望本季，文曄預估，預測在合併加拿大通路商Future Electronics認列營收加持，在美元兌新台幣為1比32.3的匯率假設基礎上，單季營收將介於2,330億至2,530億元之間，季增約20.9％至31.3％，毛利率估計將落在4.5％至4.7％之間，每股純益約1.39至1.79元之間。

鄭文宗坦言下半年營收不好預測，但沒有預期會往下。亞洲市場庫存調整已到尾聲，下半年的展望不會太差，但歐美部份從去年第3季才開始庫存調整，按照亞洲的調整經驗，可能需要4至6個季度，還不能確定是否延續到年底，所以他對2025年的期望較高。

根據Gartner的資料顯示，文曄與Future合計2023年全球半導體通路市占率達12.2％，已是全球最大半導體通路商的水準，2024年文曄可合併計入後者約近三個季度的業績，未來有望正式問鼎業界龍頭寶座。法人估計，文曄2024年每股純益可望超過13元。