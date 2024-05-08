快訊

賴清德出席交接典禮 工總當面喊話：希望政府考慮核能

蘋果iPad 10降3000元新價格完整看！取代入門款「末代Home鍵」iPad 9掰了

2026選台中市長？ 江啟臣認了：民意支持就全力以赴

文曄下半年預期營運不確定 股價重挫至跌停

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
文曄董事長鄭文宗。聯合報系資料照片
文曄董事長鄭文宗。聯合報系資料照片

文曄（3036）7日舉行法說會，首季每股純益創下六季以來新高，文曄董事長鄭文宗表示，亞洲市場庫存調整已近尾聲，但歐美市場調整還未完成，還不能確定是否延續到年底，所以他對2025年的期望較高。文曄今（8）日因下半年營運展望不確定，股價重挫至跌停135元，一舉跌破半年線，創下一月底以來新低。

文曄首季合併營收為1,926.51億元，季增約2％、年增60％，毛利率為2.53％，季減0.1個百分點，歸屬母公司業主淨利為15.9億元，季增52％、年增1.2倍，每股純益為1.57元。

展望本季，文曄預估，預測在合併加拿大通路商Future Electronics認列營收加持，在美元兌新台幣為1比32.3的匯率假設基礎上，單季營收將介於2,330億至2,530億元之間，季增約20.9％至31.3％，毛利率估計將落在4.5％至4.7％之間，每股純益約1.39至1.79元之間。

鄭文宗坦言下半年營收不好預測，但沒有預期會往下。亞洲市場庫存調整已到尾聲，下半年的展望不會太差，但歐美部份從去年第3季才開始庫存調整，按照亞洲的調整經驗，可能需要4至6個季度，還不能確定是否延續到年底，所以他對2025年的期望較高。

根據Gartner的資料顯示，文曄與Future合計2023年全球半導體通路市占率達12.2％，已是全球最大半導體通路商的水準，2024年文曄可合併計入後者約近三個季度的業績，未來有望正式問鼎業界龍頭寶座。法人估計，文曄2024年每股純益可望超過13元。

文曄 營收

延伸閱讀

光罩上季 EPS 3.16元 愛普2.27元

瑞昱4月業績重回百億

文曄Q1每股賺1.57元

文曄首季每股純益1.57元...在合併效益助陣下 估第2季增26.2%

相關新聞

車用產品回穩 PCB 族群回神 健鼎營運繳出最強首季、盤中股價直衝漲停

健鼎（3044）7日公布首季淨利約18.4億元，季增1.1%，年增62%，每股純益3.5元，繳出最強首季表現，董事會同時...

文曄下半年預期營運不確定 股價重挫至跌停

文曄（3036）7日舉行法說會，首季每股純益創下六季以來新高，文曄董事長鄭文宗表示，亞洲市場庫存調整已近尾聲，但歐美市場...

聯電報喜 4月業績雙成長

晶圓代工廠聯電（2303）昨（7）日公布今年4月營收為197.41億元，較上月成長8.67%，也較去年同期成長6.93%...

光罩上季 EPS 3.16元 愛普2.27元

台灣光罩（2338）昨（7）日公告第1季財報稅後純益6.74億元，季增近3.71倍、年增2.24倍，每股純益3.16元，...

中磊首季 EPS 2.35元 璟德1.76元

網通相關廠商中磊（5388）、璟德、正基首季財報出盧，中磊單季每股純益2.35元，為歷年最旺的第1季。

康舒首季 EPS -0.1元 連兩季虧損

康舒（6282）昨（7）日公布首季稅後淨損8,141萬元，每股淨損0.1元，連兩季虧損；毛利率23.46%，季減1.19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。