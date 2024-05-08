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文曄Q1每股賺1.57元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體通路商文曄（3036）昨（7）日舉行法說會，公布首季每股純益1.57元，是近六季高點。文曄4月初完成併購加拿大商Future，預估本季業績將季增二至三成。文曄董事長鄭文宗表示，亞洲市場庫存調整已近尾聲，歐美市場調整還未確定，因此對2025年的期望較高。

文曄首季合併營收1,926.51億元，季增2％、年增60％，毛利率2.53％，季減0.1個百分點，歸屬母公司業主淨利15.9億元，季增52％、年增1.2倍，每股純益1.57元。展望本季，文曄預估，在美元兌新台幣為1比32.3假設基礎上，單季營收介於2,330億至2,530億元，季增20.9％至31.3％，毛利率估4.5％至4.7％，第2季每股純益約1.39至1.79元。

法人詢問上、下半年的營收比例，鄭文宗說，很難預測，不過沒有預期下半年會往下。亞洲市場庫存調整已到尾聲，下半年展望不會太差，但歐美去年第3季才開始調整庫存，可能要四至六個季度，還不能確定是否延續到年底。

針對目前市況，鄭文宗指出，汽車電子部分最近進行庫存調整，電動車有一部分成長趨緩，油電混合則持續成長；歐美市場在調整，但亞洲市場增長。長期而言，汽車對半導體需求增加的趨勢沒有改變，今年車用電子營收會繼續提升。

文曄 每股純益 營收

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