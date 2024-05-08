聯電報喜 4月業績雙成長

晶圓代工廠聯電（2303）昨（7）日公布今年4月營收為197.41億元，較上月成長8.67%，也較去年同期成長6.93%，單月營收繳出雙成長表現，並寫下近16個月以來新高，法人估第2季營收可望較首季溫和成長。

聯電共同總經理王石日前表示，本季隨著電腦、消費及通訊領域庫存逐漸回到較健康的水位，預計晶圓出貨量將略為上升，車用和工業領域需求仍舊低迷。

聯電先前預估，第2季晶圓出貨量季增1-3%，ASP 持平，毛利率大致維持30%，產能利用率64-66%，資本支出維持33億美元（約新台幣1,069.5億元）的水準。

聯電昨日也申報三位經理人轉讓持股，共計2,550張，總市值達1.32億元，包括財務長劉啟東申報轉讓900張，高階經理人胡喆人和陳進雙申讓800、850張持股。業界認為主要應是為了繳稅，因為聯電高階主管薪資超過一半以限制型股票發放，所得稅率達40%；不過截至截稿，聯電並無回應。