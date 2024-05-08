快訊

颱風？吳德榮：下周有熱帶擾動發展跡象 注意「劇烈天氣」

總統特赦效力僅及於有罪確定案件 陳水扁未審結四案不在範圍內

光罩上季 EPS 3.16元 愛普2.27元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

台灣光罩（2338）昨（7）日公告第1季財報稅後純益6.74億元，季增近3.71倍、年增2.24倍，每股純益3.16元，都是歷史次高紀錄。業者表示，全球半導體晶圓廠新增產能持續開出，帶動光罩需求強勁成長。

台灣光罩同時公布4月營收為6.38億元，月增0.02%，去增12%；累計今年前四月合併營收24.88億元，年增17%。

台灣光罩指出，全球半導體晶圓廠新增產能持續開出，新開案量續增帶動光罩需求成長，公司產能供不應求，內部加速擴產，新購置的高階光罩生產設備陸續獲得客戶認證並進入量產。

矽智財（IP）供應商愛普*（6531）昨日公布今年第1季財報，稅後純益3.68億元，季減0.45%，年增4.9倍，每股純益2.27元，毛利率46%，優於前一季和去年同期的44%、40%。

愛普董事長陳文良表示，瞄準AI、HPC商機，收入來源分為IP權利金及晶圓銷售收入，愛普的VHM技術在AI領域的競爭優勢已逐漸顯現。

光罩 晶圓廠

延伸閱讀

愛普首季每股純益2.27元、年增4.8倍 3D堆疊後續商機樂觀看待

推AI新品支援高工作負載 英業達：AI、HPC仍為大趨勢

家碩初次上櫃完成競拍 均價275.01元 5月7日公開申購

游淑慧轟士北科地上權「賤租」 點名柯文哲4個疑點

相關新聞

聯電報喜 4月業績雙成長

晶圓代工廠聯電（2303）昨（7）日公布今年4月營收為197.41億元，較上月成長8.67%，也較去年同期成長6.93%...

光罩上季 EPS 3.16元 愛普2.27元

台灣光罩（2338）昨（7）日公告第1季財報稅後純益6.74億元，季增近3.71倍、年增2.24倍，每股純益3.16元，...

中磊首季 EPS 2.35元 璟德1.76元

網通相關廠商中磊（5388）、璟德、正基首季財報出盧，中磊單季每股純益2.35元，為歷年最旺的第1季。

康舒首季 EPS -0.1元 連兩季虧損

康舒（6282）昨（7）日公布首季稅後淨損8,141萬元，每股淨損0.1元，連兩季虧損；毛利率23.46%，季減1.19...

AES首季 EPS 5.41元 毛利登峰

AES-KY（6781）昨（7）日公布首季歸屬母公司業主淨利4.62億元，季減1.28%，年減24.87%，每股純益5....

技嘉4月營收連二月攀峰

技嘉（2376）昨（7）日公布4月合併營收285.23億元，連續兩個月創新高，月增17.61%，年增290.54%，反應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。