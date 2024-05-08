光罩上季 EPS 3.16元 愛普2.27元

台灣光罩（2338）昨（7）日公告第1季財報稅後純益6.74億元，季增近3.71倍、年增2.24倍，每股純益3.16元，都是歷史次高紀錄。業者表示，全球半導體晶圓廠新增產能持續開出，帶動光罩需求強勁成長。

台灣光罩同時公布4月營收為6.38億元，月增0.02%，去增12%；累計今年前四月合併營收24.88億元，年增17%。

台灣光罩指出，全球半導體晶圓廠新增產能持續開出，新開案量續增帶動光罩需求成長，公司產能供不應求，內部加速擴產，新購置的高階光罩生產設備陸續獲得客戶認證並進入量產。

矽智財（IP）供應商愛普*（6531）昨日公布今年第1季財報，稅後純益3.68億元，季減0.45%，年增4.9倍，每股純益2.27元，毛利率46%，優於前一季和去年同期的44%、40%。

愛普董事長陳文良表示，瞄準AI、HPC商機，收入來源分為IP權利金及晶圓銷售收入，愛普的VHM技術在AI領域的競爭優勢已逐漸顯現。