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佳世達財報／首季EPS 0.13元 毛利率連四季突破16%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
佳世達（2352）7日董事會通過2024年第1季財報，在高附加價值事業與顯示器事業持穩下，營業毛利率達16%，已連續四季突破16%。佳世達／提供
佳世達（2352）7日董事會通過2024年第1季財報，在高附加價值事業與顯示器事業持穩下，營業毛利率達16%，已連續四季突破16%。佳世達／提供

佳世達（2352）7日董事會通過2024年第1季財報，在高附加價值事業與顯示器事業持穩下，營業毛利率達16%，已連續四季突破16%。由於傳統淡季及營運仍處於庫存調整階段，第1季獲利仍處低檔，歸屬於母公司淨利年減21%、季減39.67%，每股稅後純益(EPS)為0.13元。

佳世達第1季合併營收469億元，較去年同期減少7%；營業毛利75.11億元，較去年同期減少6%；營業毛利率16%，連續四個季度在16%以上；營業淨利9.27億元，較去年同期減少31%；歸屬於母公司淨利2.57億元，較去年同期減少21%，EPS為0.13元。

佳世達董事長陳其宏先前預估，今年首季業績將是谷底，全年有機會呈現逐季向上。整體來看，下半年營運將優於上半年，全年營收、獲利優於去年。不過，營運仍有變數，主因今年全球有很多國家大選，將牽動經濟變化。

以業務別區分，佳世達預計，全年資通訊業務將成長，其中消費性產品已回溫，但商用、工業用仍需時間恢復。至於網通業務去年下半年進入庫存整理，預計該業務今年下半年整理完畢、重新恢復增長動能；智能方案事業群則將成長；醫療業務則是今年最看好的事業體。

佳世達將於8日舉行法說會，說明今年第1季營運結果與未來展望。市場關注，佳世達旗下明基醫院集團（BBHC）遞交香港上市申請進度，以及佳世達網通、智能方案事業群回溫狀況。

佳世達 網通

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