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宏碁「老虎隊」首季財報兩樣情 宏碁資訊獲利登頂、智聯服務新低

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁。本報系資料照
宏碁。本報系資料照

宏碁（2353）集團「老虎隊」陸續公布今年首季財報，數位雲端服務宏碁資訊（6811）、系統整合商（SI）智聯服務（6751）及倚天酷碁-創（2432）7日皆公布今年首季財報，其中，宏碁資訊營業利益、獲利皆創下歷史新高記錄，單季EPS為3.45元，智聯服務則首度出現單季營業虧損，導致獲利寫下上櫃來新低。

宏碁資訊今年首季營收21.7億元，季增26.16%、年增19.89%，毛利率13%，季減1.49個百分點、年減1.98個百分點，營業利益1.74億元，創單季歷史新高記錄，營益率8.04%，季增0.03個百分點、年減0.06個百分點，業外收益來到442萬元，優於上季及去年同期表現，稅後純益1.43億元，季增32.41%、年增20.17%，為上櫃來單季新高記錄，單季EPS為3.45元。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，隨著生成式AI技術的不斷成熟和應用場景的擴展需求，儼然已是宏碁資訊在雲端服務中重要的成長引擎；而在規劃近兩年的海外市場布局，本公司已於去年設立大陸子公司，持續擴大對台商服務縱深。

周幸蓉指出，因應客戶陸續轉至越南投資設廠，對於軟體授權與服務在地化的需求殷切，積極挺進越南市場設立子公司，為提供企業所需之產品服務及技術支援，增強客戶忠誠度，也期許作為加速營運成長的第二曲線。

在倚天酷碁方面，今年首季營收5.73億元，季減3.86%、年增38.07%，毛利率11.55%，季減7.21個百分點、年減3.37個百分點，營益率1.84%，季減7.19個百分點，年減1.83個百分點，業外收益增至911萬元，較上季及去年同期大幅增長，稅後純益0.15億元，季減74.14%、年增25%，單季EPS為0.23元。

展望後市，倚天酷碁預期，今年公司營運單季高峰將落在第2或第3季，上半年主要看智慧移動業務，下半年則看電腦周邊事業表現，尤其是AI PC帶來的效益。

至於智聯服務首季營收為4億元，季減9.29%、年減4.76%，營業毛利0.54億元，毛利率13.44%，呈現季減、年減雙衰退， 營業虧損109.5萬元，營益率為負0.27%，為上櫃以來首見，惟在業外收益增長至621.9萬元補救下，讓歸屬於母公司業主淨利來到139.8萬元，惟年比季比皆下滑逾九成，為上櫃來新低，單季EPS達0.06元。

宏碁資訊 雲端服務

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