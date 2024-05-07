技嘉營收／4月285.23億元、月增17.61% 續創單月新高
技嘉（2376）7日公布2024年4月營收為285.23億元， 續創單月歷史新高，月增17.61%，年增290.54%，主要是受惠人工智慧（AI）伺服器持續出貨，今年前四個月營收為836.75億元，年增136.73%。
技嘉本業生產主機板與顯示卡，因為搭上輝達（Nvidia）旋風，搶攻AI伺服器商機，使得該公司伺服器占比持續提升，技嘉2023年營收衝上1,367.73億元、年增27.51%，創歷史新高。由於今年前四個月營收達836.75億元，占去年全年營收超過六成，法人預估，該公司今年全年營收可望再戰新高。
輝達今年3月在美國加州舉辦年度GTC技術大會，推出新一代AI晶片Blackwell B200，技嘉再度入列新晶片供應鏈，可望持續搭上輝達的AI成長列車。
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