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致伸營收／4月50.3億元、月增年減 下半年推 AI PC 可望刺激需求

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

致伸科技（4915）7日公布4月合併營收50.3億元，較上月營收月增約1%、年減0.4%。累計今年前四月合併營收186.8億元，年減5.3%。

受惠邊緣運算興起生成式AI帶動多元化應用，致伸三感合一（視覺、聽覺、觸覺）整合能力將強化終端裝置的AI功能。致伸深耕於AI智能監控領域，舉凡公共安全（Public Safety）相關設備、AIoT（B2B）視覺方案等，耕耘多年的新事業將於下半年陸續貢獻。結合智能邊緣運算，創造更多跨領域的新興應用。此外，隨著AI PC將於下半年推出，可望刺激資訊產品需求。

致伸近年積極推動營運轉型，以提升獲利為策略導向，朝利基型及高附加價值產品發展，優化產品組合，持續改善毛利率及營業利益率，轉型效益逐漸顯現。

AI 營收 致伸

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