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帆宣財報／首季 EPS 2.42元 單季獲利寫史上同期新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

帆宣（6196）董事會7日通過今年首季財報，合併營收146.15億元，季減4%，年增5.3%。毛利率7.07%，分別季減1.47及年減2.14個百分點。稅後純益4.88億元，季增56.4%，年增7.1%；每股稅後純益2.42元。儘管首季是傳統淡季，但帆宣仍交出：單季營收、稅後純益及EPS三項均刷新史上同期新高的佳績。

帆宣累計今前年四個月合併營收192.7億元，年增5%。今天股價止跌持平，成交量628張，收159.5元。

帆宣2023年合併營收達562.8億元，超越前年的503.67億元高點，年增11.7%，再度刷新歷史新高。稅後純益21.62億元，年減2.2%；每股稅後純益10.96元。帆宣董事會擬配發6元現金股利，配息率為54.7%。

帆宣 營收

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