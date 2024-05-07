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永光營收／4月7.04億元、月微減年增 需求持續回溫

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
半導體示意圖。 路透
半導體示意圖。 路透

台灣永光化學（1711）7日公告4月營收7.04億元、月減0.05%、年增20.8%；累計前四月營收26.03億元，年增3.1%。公司表示，受惠於面板需求轉旺，加上半導體景氣回溫，4月營收較去年同期增加1.21億元、年增20.8%。

其中，就五大事業群來看，4月色料化學品年增18%，特用化學品年增3%，碳粉年增14%，電子化學品年增105%，醫藥化學品年減41%。

永光指出，受惠於面板產業回春、拉貨力道漸顯，今年以來電子化學營收成長顯著；半導體景氣回暖也讓特化需求逐漸回溫，僅醫藥化學品持續弱勢。展望未來，隨各家面板廠陸續投入Mini LED 、Micro LED領域，帶動永光光阻材料需求快速成長。

同時，第2季為傳統旺季，特化事業也見回溫，光阻劑、碳化矽基板研磨液陸續通過新客戶認證並開始出貨，主要以大陸市場為主，正努力從4吋朝向到8吋發展。另，光阻液主要應用於高頻、高功率之電源管理用、通訊用晶片製程上，已陸續獲大陸及台灣客戶採用，隨碳矽應用逐漸放量，未來成長可期。

永光今日收盤價為19.9元，下跌0.1元、跌幅0.5%。

營收 面板

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