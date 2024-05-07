川湖財報／第1季稅後純益13.86億元創單季次高 今年逐季增長

伺服器導軌大廠川湖（2059）7日公布2024年第1季稅後純益13.86億元，創單季歷史次高，季增152%，年增202%，第1季每股稅後純益（EPS）14.55元，去年第4季EPS為5.77元，去年同期EPS為4.8元，法人預期，該公司今年業績將逐季升溫。

川湖也公布2024年4月營收為7.94億元，續創單月新高，月增2.39%，年增79.97%，今年前四個月營收27.32億元，年增70.48%。

受惠人工智慧（AI）伺服器市場需求暢旺，加上一般伺服器市場庫存調整進入尾聲，需求緩步回溫，川湖首季營收達19.37億元，較上季增加3.9%，年增66.8%，創五季新高，第1季毛利率62.29%，低於上季的66.83%，但年增4個百分點，連續兩個季度毛利率站上60%以上的高檔水準，並創歷史次高紀錄。

川湖第1季營業利益達10.11億元，季減5.3%，年增87.2%，創歷史第三高與同期新高紀錄，加上業外方面有匯兌收益大幅挹注，使得第1季稅後純益達13.86億元。