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文曄財報／首季 EPS 1.57元 併購 Future 進補、估第2季業績有望續增

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
文曄董事長鄭文宗。 圖／聯合報系資料照片
文曄董事長鄭文宗。 圖／聯合報系資料照片

半導體通路商文曄（3036）7日舉行法說會，公布首季每股純益為1.57元，是近六季高點，且在4月初完成併購加拿大商 Future 之後，預估本季業績將明顯季增約二成至三成出頭。文曄董事長鄭文宗表示，亞洲市場庫存調整已近尾聲，歐美市場調整還未確定，因此他對於2025年的期望較高。

文曄首季合併營收為1,926.51億元，季增約2％、年增60％，毛利率為2.53％，季減0.1個百分點，歸屬母公司業主淨利為15.9億元，季增52％、年增1.2倍，每股純益為1.57元。

展望本季，文曄預估，在美元兌新台幣為1比32.3的匯率假設基礎上，單季營收將介於2,330億至2,530億元之間，季增約20.9％至31.3％，毛利率估計將落在4.5％至4.7％之間，每股純益約1.39至1.79元之間。

對於法人詢問今年上、下半年可能的營收比例，鄭文宗坦言極難預測，但沒有預期下半年會往下。亞洲市場庫存調整已到尾聲，下半年的展望不會太差，但歐美部份從去年第3季才開始庫存調整，按照亞洲的調整經驗，可能需要4至6個季度，還不能確定是否延續到年底，所以他對2025年的期望較高。

文曄 營收

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