快訊

桃園人崩潰...蘆竹上萬戶大停電後「換龍潭2389戶停電」 台電緊急搶修

教授赴花蓮失聯1個多月！403強震前夕手機定位在「這裡」 警公布照片協尋

起死回生！全台4所私中解除專輔 教部：已無退場條例所列情形

AES財報／首季 EPS 5.41元 毛利率交出雙成長成績

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組廠AES-KY（6781）7日公布今年首季財報，雖LEV（輕型電動車）業務仍處於谷底，但在伺服器BBU比重增加下，AES首季毛利率交出38.58%成績，較上季及去年同期皆成長，歸屬於母公司業主淨利季減1.28%，每股純益（EPS）達5.41元。

AES今年首季營收23.07億元，季減7.2%、年減21.02%，營業毛利8.9億元，毛利率38.58%，季增1.11個百分點、年增0.97個百分點，營業利益5.18億元，營益率22.47%，季增1.02個百分點、年減1.87個百分點，歸屬於母公司業主淨利4.62億元，季減1.28%、年減24.87%，每股純益5.41元。

AES指出，毛利率增長主要是因伺服器BBU營收比重成長所致。自行車產業在進入庫存調整後，影響AES輕型電動車業務，導致其整體營收持續走弱，但伺服器BBU仍呈現穩健增長，去年AES該業務營收年增長約25%。

AES目前業務主攻LEV及伺服器BBU，去年在LEV業務走衰，及伺服器BBU增長下，截至去年底，伺服器BBU業績比重已提升至四成，LEV則降至六成，法人預期2024年將維持大致占比。

展望後市，法人表示，今年AES伺服器BBU業務除美系CSP客戶持續拉貨外，成長動能還包括AI伺服器更強的電力備援需求、新5G通訊客戶與新伺服器客戶。預期AES今年BBU業務營收增長上看兩成。

至於輕型電動車部分，雖然終端市場已見回溫跡象，但AES歐美品牌客戶尚未回復過往拉貨動能，業界推估，依據AES客戶反饋， LEV業務仍要待今年第3季、第4季才有明顯回溫。儘管如此，AES今年輕型電動車業務預期仍將較去年增長。

法人預估，AES今年上半年營運仍處於保守，主要是因LEV業務仍在谷底，預估本季業績將與首季相當，隨著下半年伺服器BBU客戶拉貨動能增加，加上輕型電動車業務回溫，預估下半年業績將呈現逐季增長，整體而體，AES今年下半年業績將優於上半年，全年營收表現將優於去年。

伺服器 營收

延伸閱讀

裕日車財報／第1季獲利年增逾五成 EPS 2.0元

健鼎財報／首季 EPS 創歷年同期高 擬對去年配息7.5元

東陽財報／第1季 EPS 1.98元 再購入土地準備擴廠

錸寶財報／首季 EPS 0.01元 終結連三季虧損

相關新聞

旺宏本季營運緩步回溫 期待3D產品下半年添動能

非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）今（7）日結算2024年4月合併營收21.18億元，月增0.2%、年減29.6%；累計...

宏達電財報／首季毛利率41.3% 每股虧損1.08元

宏達電（2498）今（7）日公布2024年第1季營運成果，首季營收入5.95億元，營業毛利率41.3%，營業利益率為-2...

英業達營收／4月510.48億元、月增2.6% 創22個月以來新高

代工大廠英業達（2356）7日公告4月營收510.48億元，月增2.66%，年增38.46%，創22個月新高；前4月累計...

愛普首季每股純益2.27元、年增4.8倍 3D堆疊後續商機樂觀看待

矽智財（IP）供應商愛普*（6531 ）今日公布第1季財報，受惠高毛利率產品占比拉升及用於礦機的WoW晶圓銷售成長，首季...

宏達電第1季虧1.08元 連續24個季度虧損

手機暨VR品牌大廠宏達電（2498）7日公告首季財報，上季度每股虧損1.08元，與去年第4季虧損幅度相當，但較去年同期每...

聯電營收／4月197.41億元 單月繳出雙成長表現、寫近16個月來新高

晶圓代工廠聯電（2303）7日公布今年4月營收為197.41億元，較上月成長8.67%，也較去年同期成長6.93%，單月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。