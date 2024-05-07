AES財報／首季 EPS 5.41元 毛利率交出雙成長成績

電池模組廠AES-KY（6781）7日公布今年首季財報，雖LEV（輕型電動車）業務仍處於谷底，但在伺服器BBU比重增加下，AES首季毛利率交出38.58%成績，較上季及去年同期皆成長，歸屬於母公司業主淨利季減1.28%，每股純益（EPS）達5.41元。

AES今年首季營收23.07億元，季減7.2%、年減21.02%，營業毛利8.9億元，毛利率38.58%，季增1.11個百分點、年增0.97個百分點，營業利益5.18億元，營益率22.47%，季增1.02個百分點、年減1.87個百分點，歸屬於母公司業主淨利4.62億元，季減1.28%、年減24.87%，每股純益5.41元。

AES指出，毛利率增長主要是因伺服器BBU營收比重成長所致。自行車產業在進入庫存調整後，影響AES輕型電動車業務，導致其整體營收持續走弱，但伺服器BBU仍呈現穩健增長，去年AES該業務營收年增長約25%。

AES目前業務主攻LEV及伺服器BBU，去年在LEV業務走衰，及伺服器BBU增長下，截至去年底，伺服器BBU業績比重已提升至四成，LEV則降至六成，法人預期2024年將維持大致占比。

展望後市，法人表示，今年AES伺服器BBU業務除美系CSP客戶持續拉貨外，成長動能還包括AI伺服器更強的電力備援需求、新5G通訊客戶與新伺服器客戶。預期AES今年BBU業務營收增長上看兩成。

至於輕型電動車部分，雖然終端市場已見回溫跡象，但AES歐美品牌客戶尚未回復過往拉貨動能，業界推估，依據AES客戶反饋， LEV業務仍要待今年第3季、第4季才有明顯回溫。儘管如此，AES今年輕型電動車業務預期仍將較去年增長。

法人預估，AES今年上半年營運仍處於保守，主要是因LEV業務仍在谷底，預估本季業績將與首季相當，隨著下半年伺服器BBU客戶拉貨動能增加，加上輕型電動車業務回溫，預估下半年業績將呈現逐季增長，整體而體，AES今年下半年業績將優於上半年，全年營收表現將優於去年。