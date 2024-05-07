中磊財報／第1季 EPS 2.35元 營收獲利均為歷年同期新高
電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）7日公布第1季營運表現，每股稅後純益2.35元，營收、獲利均創下歷年同期新高
中磊第1季合併營收為161.9億元，年增3.4%，受惠於高附加價值電信寬頻產品出貨，毛利率達17.3%，較去年同期13.7%大幅提升，營業利益為8.57億元，年增31%；歸屬母公司稅後淨利為6.74億元，年增達33.3%，每股稅後純益2.35元，第1季營收、稅後淨利及每股稅後純益皆創下歷年同期新高紀錄，營運成果亮眼。
中磊表示，全球數位經濟蓬勃發展，帶動寬頻網路基礎建設升級需求，網通產業迎向競速新紀元。近年來中磊拓展電信直效行銷業務有成，並持續優化產品組合，與全球電信客戶深化夥伴關係，積極回應市場需求。
面對國際供應鏈局勢變化，中磊表示，積極全球布局，除原有北美及歐洲主力市場外，加速拓展印度及拉丁美洲等深具潛力的新興市場。
此外，中磊強調，掌握下世代關鍵技術，提供客戶全方位的寬頻解決方案，包括高速光纖接取設備、DOCSIS 4.0 Cable產品、5G FWA固網無線接取設備、商用網通設備、5G小型基地台及影音串流設備等新產品。展望未來，在新市場及新產品挹注下，中磊將持續擴大全球市場規模，整體營運後勢可期。
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