英業達營收／4月510.48億、年月續揚 登近23個月新高

英業達（2356）7日公布4月合併營收510.48億元，月增2.7%，年增38.5%，衝上近23個月以來的最高點，合併今年前3個月營收達1,815.54億元，年增15.6%，符合市場預期數值。展望未來，內部看好，今年營運表現有望達到逐季成長。而經營團隊將於5月14日參加富邦證券所舉辦的第1季營運實績說明會，外界關注屆時釋出的最新市況。

公司提供資料顯示，英業達4月份筆電（NB ）的出貨量為1.5M。較3月出貨量1.7M有所減少，對此，英業達表示，營收表現維持成長態勢、主要是受到旗下伺服器產品（server）表現良好（包括在AI 人工智慧、與中國大陸訂單需求挹注），以及旗下NB產線的出貨量也出得不差，兩大利多所致。

據悉，英業達主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品研發、製造及銷售，而公司在汽車電子布局已久，旗下客戶有電動車廠，也有燃油車客戶，除跟關鍵元件廠商合作自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）合作外，未來將延伸至電子控制元件（ECU）等領域。

此外，英業達也看好AI應用為未來科技發展的主要趨勢，除了藉5G傳輸技術綁定AI與數位孿生，同時發揮智慧物聯網（AloT）綜效，提升產線生產效率。5G研發事業部資深處長簡嘉南認為，雖然市場目前主要聚焦在雲端、伺服器端，但若改成鎖定邊緣運算（Edge Computing）發展，事實上將可以更全面性地，將AI落地導入至智慧工廠。