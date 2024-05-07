瑞鼎財報／Q1每股賺7.28元 創六季以來新高

顯示驅動IC廠瑞鼎（3592）公告董事會通過2024年第1季合併財務報告。2024年第1季合併營收60.4億元，季增22.8％，較去年同期增加64.8％；毛利率29.6％、季減0.9個百分點，較去年同期增加2.1個百分點；稅後淨利5.5億元、季增33.9％，較去年同期增加229.2％，每股淨利7.28元，寫下六季以來新高。

瑞鼎董事長黃裕國表示，第1季營收呈現雙位數的成長，主要是受惠於中小尺寸AMOLED產品的拉貨動能，尤其是智慧型手機AMOLED驅動IC，因客戶新機發表需求強勁，營收的整體表現較上季有顯著成長。

其二，AMOLED另一個營收成長動能來自於穿戴式裝置，由於穿戴產品的體積小，驅動產品元件高度整合，因此高階的穿戴式產品採用觸控與顯示整合型驅動IC（TDDI）成為主流趨勢，為營收挹注貢獻。車載工控驅動IC方面，在客戶庫存調整告一段落後恢復成長動能；大尺寸產品方面，處於傳統淡季及客戶產能調控，營收呈現微幅減少。

展望第2季，AMOLED需求在第1季客戶新機發表後，第2季需求動能將略為趨緩；大尺寸驅動IC在客戶產能調控後及庫存水位低的情況下，已見到回補庫存的拉貨動能；車載工控驅動IC則維持溫和穩健的成長。