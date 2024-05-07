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宏達電第1季虧1.08元 連續24個季度虧損

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
宏達電。路透
宏達電。路透

手機暨VR品牌大廠宏達電（2498）7日公告首季財報，上季度每股虧損1.08元，與去年第4季虧損幅度相當，但較去年同期每股虧損0.82元擴大，並已連續24個季度呈現虧損。

宏達電今年首季營收5.95億元，季減50.3%、年減38.9%，稅後淨損9億元，單季每股虧損1.08元。此外宏達電今年4月營收1.73億元，月減20.2%、年減42.4%；累計今年前四月營收7.68億元，年減39.8%，衰退主因來自出貨量較去年同期減少。

展望未來，宏達電日前宣布攜手韓國文化廣播公司 MBC 在最新一季《遇見你》節目中打造突破性的虛擬實境體驗，利用 VIVE Mars CamTrack 虛擬製作系統的即時影像追蹤合成技術，將虛擬與現實完美融合，讓觀眾和參與者得以與逝者在虛擬實境中共度時光，也實現VR及虛擬製作技術在紀錄片製作中的創新應用。

宏達電預計6月20日召開股東會，今年股東會紀念品為「HTC 雙面抗UV機能帽 PLUS 乙頂」，與去年一樣都是送帽子，但造型設計有些許不同，且今年股東持股不限股數，均有資格領取，發完為止。

據悉，宏達電過往的股東會紀念品都是以實用路線為主，去年也是雙面抗UV機能帽，2022年則是隨身保溫杯袋組，2011年為休閒摺疊椅，再更之前則有多功能後背包或者風衣外套等，但最令人印象深刻，莫過於2013年，親臨股東會的股東可獲得當時市價2,1900元的 HTC One 手機一台。

宏達電 股東會紀念品

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