健鼎財報／首季 EPS 創歷年同期高 擬對去年配息7.5元

健鼎（3044）今日董事會，公布2024年首季合併財報，首季營業毛利率21.97%，營業利益21.38億元，稅前盈餘24.74億元，稅後盈餘18.4億元，以目前股本52.56億元計，2024年首季每股稅後純益 EPS 為3.5元，為史上最強首季。

另董事會擬對去年獲利分派每股現金股利7.5元，提升股息發放率至65%。

健鼎說明，第1季毛利率約21.97％，毛利率相較上季僅略低0.26%，主要影響因素包括第1季人民幣與美元相較上季平均升值0.55％，影響毛利減少約0.18%。營運折舊占營收比例QOQ從8.2% 降至7.61%，致使毛利增加約0.59%。農曆春節長假效應，人力成本提高。

展望第2季，健鼎預計景氣持續復甦，營收及獲利應可維持正向，健鼎成長動能仍以伺服器、汽車及HDI產品為目標，整體方向朝高階、高層板產品發展的目標不變。

健鼎今日也公布四月合併營收54.48億元，與去年同期的44.4億元相比，年成長率約22.7%，為史上最強四月營收。若與上月的50.99億元相比，月成長率約6.8%。

累計今年1~4月合併營收為207.33億元，和去年同期的186.69億元相比，年成長率約11%。