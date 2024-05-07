宏達電財報／首季毛利率41.3% 每股虧損1.08元

宏達電（2498）今（7）日公布2024年第1季營運成果，首季營收入5.95億元，營業毛利率41.3%，營業利益率為-202.8%，歸屬於母公司業主淨損為9億元，每股虧損1.08元。

宏達電今日公布第1季截至3月31日之合併財務報告，首季營收5.95億元，營業毛利率為41.3%，營業淨損為12.1億元，營業利益率為-202.8%，歸屬於母公司業主淨損為9億元，每股虧損為1.08元。

宏達電表示，在CES期間推出針對開發者和企業打造的VIVE XR Elite全新追蹤配件「VIVE全臉追蹤器」，透過USB-C連接阜即插即用，精準捕捉眼部和嘴唇、牙齒、舌頭等多達38種面部混合形狀動作，自然逼真地表達臉部情感，為XR虛擬世界展現更進一步的卓越互動沉浸感。

宏達電，與AT&T、Mynd Immersive及美國消費技術協會基金會在今年 CES共同宣布推動「Great American Elderverse」計畫，將向美國500多個老年社區介紹引入Mynd Immersive沉浸式VR治療方案，並由VIVE產品提供協助，包含VIVE Flow、VIVE XR Elite和VIVE Focus 3，透過沉浸式體驗促進改善長者心理、生理、情感和認知健康狀態，提升年長者的生活品質。

另外，宏達電在今年的MWC展出5G、XR等最新技術，展現持續擘建元宇宙生態圈的決心；G REIGNS攜手全球合作夥伴Capgemini和Intel，以Vran專網軟體為核心，整合AI、邊緣運算軟體和工業5G專網技術，共同推出嶄新的5G專網工業網路解決方案，提供更高效和更即時的分析洞察。

宏達電同時也展示輕量化虛擬拍片解決方案－VIVE Mars CamTrack，整合手機應用，透過手機連接Mars CamTrack和VIVE定位追蹤器，即可立即合成大製作畫面。

在台北智慧城市展中，桃園市政府與宏達電攜手合作，透過VIVERSE技術展現未來桃園舊城區城市樣貌，讓市民以全新的視角感受城市演進，共同見證智慧科技在城市發展中的重要作用。

在高雄智慧城市展中，宏達電則與高雄市政府展示5G、XR及元宇宙生態圈實證應用及技術，包含「智慧造鎮」、「智慧教育」、「智慧醫療」及「先進5G專網」等四大應用領域解決方案，為智慧城市發展帶來前所未有的潛力。