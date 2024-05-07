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文曄首季每股純益1.57元...在合併效益助陣下 估第2季增26.2%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
文曄董事長鄭文宗。圖/聯合報系資料照片
文曄董事長鄭文宗。圖/聯合報系資料照片

IC通路大廠文曄（3036）今（7）日召開線上法人說明會，公布首季稅後純益15.9億元 ，每股純益1.57元，優於去年第4季的1.18元，也優於去年同期的0.82元。

文曄提出第2季財測目標，預測在合併加拿大通路商Future Electronics認列營收加持，以中間數計算將達新台幣2430億元 ，季增26.2%。

今日法說會由董事長鄭文宗主持，會中也公布第1季財報。文曄2024年第1季合併營收約為1926億元，季增2%、年增60%，合併營業利益26.1億元，季增36%、年增32%，合併稅後歸屬於母公司純益約15.9億元，以加權平均股數計算，每股純益1.57元。

鄭文宗表示，上月2日完成Future Electronics的收購，兩個高度互補的業務模式相結合，強化了文曄科技在國際市場的領先地位。

展望本季，文曄預估在1美元兌換32.3元匯率計價基礎，本季合併營收中位數約2430億元，季增26.2%、年增107%，合併營業利益預估中位數約42.6億元，年成長約109%，合併稅後純益預估中位數約20.2億元，年成長約191%，每股純益1.59元，略優於首季。

文曄 營收

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