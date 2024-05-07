聯電營收／4月197.41億元 月增8.67%、年增6.93%
聯電（2303）7日公布4月合併營收197.41億元，月增8.67%，年增6.93%；累計今年前4月合併營收743.73億元，年增2.34%。
聯電今年第1季合併營收546.3億元，較上季549.6億元減少0.6%，與2023年第1季的542.1億元相比，本季的合併營收成長0.8%；第1季毛利率達30.9%，營業利益率21.4 %，歸屬母公司淨利為104.6億元，普通股每股純益0.84元。
展望第2季，隨著電腦、消費及通訊領域的庫存狀況逐漸回到較為健康的水位，聯電預期整體晶圓出貨量將略為上升；但在車用和工業領域方面，由於庫存消化速度低於預期，需求仍低迷。
台股今日收在20,653.53點，上漲130.22點，聯電以52元開高，終場則是收在51.6元，下跌0.1元，跌幅0.19%。
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