和碩美國客戶 拿下摩洛哥AI伺服器大單

和碩（4938）客戶美國新創公司 IOZERA 拿下非洲摩洛哥資料中心與人工智慧（AI）中心園區案，IOZERA 近期將與摩洛哥政府簽署合作備忘錄（MOU），該項目合約總值約5億美元（約新台幣161.95億元），預定於今年第4季開始施工，市場看好，有望為和碩AI伺服器業務增添新動能。

外電報導，IOZERA 與摩洛哥政府合作，雙方近期將簽署合作備忘錄，將在摩洛哥得土安（Tetouan）建立電源總裝置容量達386百萬瓦級（386MW）的資料中心與人工智慧園區，該項目合約總值約5億美元。

IOZERA 主攻AI解決方案，為美國新創公司。根據規劃，該項目要在摩洛哥得土安內的5萬平方公尺土地面積上，興建AI資料中心、資料管理中心以及設置新創公司孵化器與博覽園區。

和碩參與的這項AI資料中心專案，排定今年第4季開始施工，並於2026年第2季投入營運，過程中將引入鄰近地帶的太陽能光電、風電，以綠色能源提供AI資料中心運作所需的電力。

和碩負責伺服器業務的資深副總暨技術長徐衍珍也將出席 IOZERA 與摩洛哥政府 MOU 簽署儀式。據了解，和碩將負責該案AI伺服器建置，以時間點推算，相關效益將在2025、2026年顯現。

和碩去年透露今年將開始出貨AI伺服器。共同執行長鄭光志先前表示，和碩AI伺服器從今年2月開始少量出貨給北美客戶，目前出貨形式是伺服器組裝與測試（L10）。

鄭光志強調，和碩北美客戶不只一家，很多家同時展開，但都還是小量出貨。公司具備提供從主機板（L6）到整機櫃（L11）能力，可滿足客戶各式需求。

和碩集團看好AI伺服器有很大的成長爆發性，和碩投入AI軟體演算法，研究如何運用在智慧製造與智慧工廠，不只是內部需要，甚至希望把相關成果轉換為另一種生意模式，來服務外部客戶。