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世芯維持「優於大盤」評等 大摩：2025營收將年增30%

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
世芯董事長關建英（右）與總經理沈翔霖。 記者鐘惠玲／攝影
世芯董事長關建英（右）與總經理沈翔霖。 記者鐘惠玲／攝影

世芯-KY（3661）近日股價儘管表現弱勢，不過由於未來二年成長動能強勁，摩根士丹利（大摩）仍給予「優於大盤」評等、目標價4,880元。大摩預計，世芯2025年營收將年增30%。

世芯今年第1季的毛利率約19%，表現不如預期。儘管如此，大摩仍看好，ASIC 發展動能強勁，世芯明年營收將年增30%，其中 Intel Habana 貢獻將達7億美元，占總營收的35%。AWS 的部分下一代產品，將貢獻明年營收的22%。

展望後市，大摩預估，世芯-KY於AI晶片的營收，將呈現季度性成長，並在2025年上半年進入過渡期，長線基本面樂觀，因此維持評等「優於大盤」、目標價4,880元。

尤其2026年，營收有望年增超過40%，表現最為強勁，主因包括：3奈米營收增長，Intel、理想汽車5奈米營收認列，以及潛在的2奈米 NRE 收入等，將迎接未來市場更大的獲利。

世芯 大摩 營收

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