快訊

基隆罷免升溫 謝國樑市長保衛戰也是2026前哨戰

20搶10智冠經營權開打 網銀靠友軍放煙霧彈搶董事席次

暖心！北市拉麵店雇聽障妹 提醒顧客「手指警語並非沒禮貌」

台股震盪台積電概念股撐盤 京鼎大漲逾6%、挑戰歷史高點

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股7日震盪，早盤最高拉升至20689.19點，盤中一度下殺至平盤以下，其中，台積電（2330）成撐盤要角，盤中上漲10元，漲幅1.14%，而台積電概念股也有不錯得表現，其中京鼎（3413）盤中大漲超過6%，準備挑戰歷史高點。

台積電ADR周一上漲0.9%，收在142.83美元，較台北交易溢價17.6%。費城半導體指數大漲2.2%，連續三日漲幅超過2%。

AI應用百花齊放，兩大AI巨頭輝達（NVIDIA）、超微（AMD）全力衝刺高效能運算（HPC）市場，傳出包下台積電今、明年 CoWoS 與 SoIC 先進封裝產能，助攻台積電AI相關業務訂單熱轉，而 CoWoS 相關概念股也有望因此受惠。

台積電在AI、高速運算（HPC）需求強勁之下，已釋出今年 CoWoS 先進封裝產能將比去年翻倍成長的訊息，法人看好，相關供應鏈包括弘塑（3131）、辛耘（3583）、萬潤（6187）、鈦昇（8027）、華立（3010）、崇越（5434）等，都將因搭上台積電擴充先進封裝產能的商機受惠。

除京鼎以外，7日表現強勢的台積電概念股還有，盟立（2464）、辛耘盤中漲幅逾4%，崇越、萬潤上漲超過3%，鈦昇、牧德（3563）、華立上漲逾2%，世禾（3551）、均華（6640）等也有超過1%的漲幅。

AI 台積電

延伸閱讀

台股站回20500點 法人看輝達財報將成強弱指標

製造業研發支出寫紀錄 台積電貢獻四分之一

中美晶人馬將進入上詮董事會 是否有進一步合作受關注

上詮掌握先機 大啖CPO商機

相關新聞

聯發科、廣達撐盤 台股走勢震盪盤中翻紅

美股四大指數昨天漲跌互見，台股連漲3天後，今天呈現震盪格局，盤中指數挫逾百點，隨後跌幅收斂一度翻紅，航運、觀光族群和AI...

文曄首季每股純益1.57元...在合併效益助陣下 估第2季增26.2%

IC通路大廠文曄（3036）今（7）日召開線上法人說明會，公布首季稅後純益15.9億元 ，每股純益1.57元，優於去年第...

穎崴首季每股純益5.81元 歷年同期新高 AI動能本季續增

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴（6515）今（８）日舉行董事會通過經會計師核閱之2024年第1季財務報表並公布營運成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。