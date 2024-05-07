台股震盪台積電概念股撐盤 京鼎大漲逾6%、挑戰歷史高點

台股7日震盪，早盤最高拉升至20689.19點，盤中一度下殺至平盤以下，其中，台積電（2330）成撐盤要角，盤中上漲10元，漲幅1.14%，而台積電概念股也有不錯得表現，其中京鼎（3413）盤中大漲超過6%，準備挑戰歷史高點。

台積電ADR周一上漲0.9%，收在142.83美元，較台北交易溢價17.6%。費城半導體指數大漲2.2%，連續三日漲幅超過2%。

AI應用百花齊放，兩大AI巨頭輝達（NVIDIA）、超微（AMD）全力衝刺高效能運算（HPC）市場，傳出包下台積電今、明年 CoWoS 與 SoIC 先進封裝產能，助攻台積電AI相關業務訂單熱轉，而 CoWoS 相關概念股也有望因此受惠。

台積電在AI、高速運算（HPC）需求強勁之下，已釋出今年 CoWoS 先進封裝產能將比去年翻倍成長的訊息，法人看好，相關供應鏈包括弘塑（3131）、辛耘（3583）、萬潤（6187）、鈦昇（8027）、華立（3010）、崇越（5434）等，都將因搭上台積電擴充先進封裝產能的商機受惠。

除京鼎以外，7日表現強勢的台積電概念股還有，盟立（2464）、辛耘盤中漲幅逾4%，崇越、萬潤上漲超過3%，鈦昇、牧德（3563）、華立上漲逾2%，世禾（3551）、均華（6640）等也有超過1%的漲幅。