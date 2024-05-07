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電視面板報價漲不動 友達、群創盤中股價疲弱

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

根據研調機構集邦（TrendForce）公布的5月上旬最新面板報價，部分規格電視面板出現「漲不動」的狀況，將影響友達（2409）、群創（3481）等廠商後市。面板雙虎7日走勢疲弱，兩者盤中皆下跌超過1%。

面板報價出現電視面板價格漲不動，IT面板陸續動了，集邦科技研究副總范博毓表示，電視面板5月以來備貨動能開始出現些許減弱跡象，以中尺寸與小尺寸電視面板需求減弱較為明顯，因此整體面板價格上漲空間開始出現收斂。

監視器、筆電面板等IT面板市況則較正向。其中，監視器面板方面，范博毓表示，目前品牌客戶對於監視器面板需求仍維持強勁，加上面板廠亟欲拉抬面板價格，期盼這波漲勢中，達成扭轉監視器面板業務虧損局面的目標，因此對5月價格漲勢採較積極態度。

群創將於5月14到16日於美國聖荷西參與全球顯示技術盛會2024 SID 顯示週（Display Week 2024），展示一系列嶄新顯示器科技在公共場域，智慧移動車用領域應用發展，以互動性、節能、舒適、智能的人性需求為產品技術發展為核心，創造未來生活的便捷性，並帶動公共場域與智慧移動新商機。

友達首季合併營收594.77億元，季減6.1%，年增16.2%；毛利率3.3%，季減0.07個百分點，但較去年同期由負轉正；稅後淨損35.27億元，虧損雖較前一季擴大，但較去年同期收斂，每股淨損0.46元，連續八季虧損。

群創今年第1季合併營收為504.92億元，季減5.5%，年增10.7%。毛利率4.2%，季增0.8個百分點，稅後虧損41.03億元，每股稅後淨損0.45元，是2022年第2季以來連八季虧損，雖較去年同期改善，但較前一季虧損擴大。預估本季大尺寸面板量價齊揚。

群創 電視面板

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