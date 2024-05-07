瑞昱營收／4月重返百億元關卡 創2022年9月以來新高

網通IC設計大廠瑞昱（2379）公告4月合併營收達100.68億元，不僅重回單月百億元關卡，寫下2022年9月以來單月新高。法人預期，隨著WiFi、網通標案市場有望持續回溫，瑞昱今年全年業績仍可望向上成長，並挑戰賺進超過兩個股本。

瑞昱今日股價並未受到業績繳出相對亮眼表現而上揚，目前早盤報價將近平盤，並在5日均線上下來回整理。三大法人昨日一共賣超165張，並連續四個交易日賣超，當中外資賣超451張占多數，僅投信買超299張，終結連續五個交易日賣超。

瑞昱7日公告4月合併營收達100.68億元、月增11.4％、年成長21.9％，不僅睽違超過一年半以來單月營收重回百億元關卡之外，單月營收表現更寫下2022年9月以來新高。累計今年前四月合併營收達356.91億元、年成長28.0％，創歷史同期次高。

法人指出，目前WiFi、乙太網路市場及USB 4等產品線需求都成功搭上市場趨勢，並帶動營運向上攀升，預期今年營運仍有望達成逐季成長目標，全年獲利有機會挑戰賺進超過兩個股本。