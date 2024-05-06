穎崴4月營收勁揚19% 需求強勁

穎崴（6515）昨（6）日公布4月合併營收4.69億元，為同期新高，月增19.5%，年增91%。反映AI與高速運算（HPC）客戶終端應用需求強勁持續拉貨熱潮。

穎崴前四月合併營收15.42億元，年增23%。穎崴強調，持續耕耘高頻高速、高階晶片市場，受惠AI PC、AI手機、APU、GPU、CPU等需求，對全年展望看法不變。

穎崴認為，AI帶動相關產業蓬勃發展，該公司今年AI相關營收占比將持續上升。尤其在AI、高速運算趨勢下，晶片複雜度提升，大封裝、大功耗、高頻高速的測試介面需求持續增加，伴隨消費性電子復甦腳步未歇，將帶動產業穩步增溫，穎崴有望跟隨產業需求成長。

東南亞半導體展（SEMICON SEA）將於本月28日於馬來西亞吉隆坡國際貿易展覽中心（MITEC）登場，穎崴積極參展，並將展出全產品線最新技術，掌握東南亞第一線市場資訊。