富世達首季 EPS 3.27元 新日興1.68元

軸承三雄富世達（6805）、新日興、兆利昨（6）日公布首季財報，富世達單季獲利創新高，每股純益3.27元；新日興單季獲利季增逾七成，每股純益1.68元，攀上近六季新高：兆利單季稅後純益1.65億元，季減9.3%，每股純益2.5元。

富世達首季營收17.1億元，季減3%，年增92.7%；稅後純益2.23億元，季增26.7%，年增193%，獲利創新高，每股純益3.27元。

兆利首季營收23.78億元，季增1.3%，年增80.2%；稅後純益1.65億元，季減9.3%，年增46.1倍。每股純益2.5元。兆利董事會昨天並決議，配發現金股利4.5元，若以昨日收盤價209.5元計算，殖利率約2.1%。

新日興緊握蘋果筆電軸承訂單，且被外界視為未來很可能切入蘋果折疊機供應鏈的業者。新日興首季稅後純益3.14億元，季增70.6%，年增149.2%，每股純益1.68元。