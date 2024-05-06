富世達首季 EPS 3.27元 新日興1.68元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

軸承三雄富世達（6805）、新日興兆利昨（6）日公布首季財報，富世達單季獲利創新高，每股純益3.27元；新日興單季獲利季增逾七成，每股純益1.68元，攀上近六季新高：兆利單季稅後純益1.65億元，季減9.3%，每股純益2.5元。

富世達首季營收17.1億元，季減3%，年增92.7%；稅後純益2.23億元，季增26.7%，年增193%，獲利創新高，每股純益3.27元。

兆利首季營收23.78億元，季增1.3%，年增80.2%；稅後純益1.65億元，季減9.3%，年增46.1倍。每股純益2.5元。兆利董事會昨天並決議，配發現金股利4.5元，若以昨日收盤價209.5元計算，殖利率約2.1%。

新日興緊握蘋果筆電軸承訂單，且被外界視為未來很可能切入蘋果折疊機供應鏈的業者。新日興首季稅後純益3.14億元，季增70.6%，年增149.2%，每股純益1.68元。

兆利 新日興 每股純益

延伸閱讀

iPhone在中國銷售下滑 出貨量跌出前5名

00878「三版本」便宜價算法！ 老牛製三圖：最低的殖利率也有7%多

庫克樂觀看待生成式AI 表示正進行大投資

黎明技術學院產學合作 智慧製造人才培育中心揭牌

相關新聞

十銓：DRAM價一路往上

記憶體模組廠十銓（4967）昨（6）日召開法說會，總經理陳慶文表示，在原廠鞏固價格以及AI應用加速下，不僅未來兩季記憶體...

富世達首季 EPS 3.27元 新日興1.68元

軸承三雄富世達（6805）、新日興、兆利昨（6）日公布首季財報，富世達單季獲利創新高，每股純益3.27元；新日興單季獲利...

樺漢4月營收 同期新高

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（6）日公布4月合併營收113.85億元，雖然月減6.56%、仍為同期最佳，並較去年同期成...

穎崴4月營收勁揚19% 需求強勁

穎崴（6515）昨（6）日公布4月合併營收4.69億元，為同期新高，月增19.5%，年增91%。反映AI與高速運算（HP...

佳世達4月營收月減4%

佳世達（2352）昨（6）日公布4月合併營收159.97億元，月減4%，年減0.3%；前四月合併營收629億元，年減5....

聯茂上季 EPS 0.42元 營運將回溫

聯茂（6213）昨（6）日公告首季歸屬母公司淨利1.54億元，受季節性因素及工作天數較少影響，季減52.9 %，但比去年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。