台虹營收／4月年月雙增 創近19個月新高

受惠蘋果PCB消費復甦，軟板上游軟性銅箔基板龍頭台虹（8039）今日公布2024年4月份合併營業收入為新臺幣8.63億元，創近19個月新高。

台虹說明，4月營收月增加12.56%，較去年同期增加39.65%。其中，電子材料事業營收為7.91億元，較上月增加13.38%，較去年同期增加35.78%。

展望2024年，台虹總經理江宗翰提到，台虹積極擴張從消費產品智慧機平板耳機到擴張車載工控。車載與工控營收占比在10%或10%以內，公司應對市場趨勢發展與因應未來成長，尋找下一個乃至下三個成長動能的產業，特別是車載從傳統車轉向電動車發展，泰國過去40-50年來都是汽車生產重鎮，台虹會在當地除了配合既有車載客戶也會開拓新興電動車供應鏈與對應，公司在泰國廠開幕前已有所準備。

電子材料應用趨勢方面，台虹提到，手機NB平板穿戴乃至AR/VR裝置都有望在2024年溫和復甦，2024年看待高階手機出貨約持平，中低階手機因基期低2024年出貨較有成長，NB平板方面也因基期低2024年換機需求有望帶動市場反彈，AI PC目前市場高度期待但仍看各大廠品牌推展計畫，短期看待AI NB應用占比仍不高。

法人先前關注台虹在半導體材料進度，台虹說，半導體先進封裝材料應用於2.5/3D先進封裝暫時接著材料配合RDL相關製程，已獲得晶片客戶量產實績，因保密緣故不便透露太多細節但該應用主要配合HPC領域，後續成長仍看封裝客戶能否擴大晶片應用量，公司對此樂觀期待並且針對製程開發所需的新品材料，希望能協助客戶提升效率與節約成本。

依據台虹統計，2023年第3季半導體先進封裝材料在該季出貨占比約5%以上，後續並配合製程開發新品材料，希望協助客戶提升效率與節約成本。