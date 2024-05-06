十銓：DRAM價一路往上

記憶體模組廠十銓（4967）昨（6）日召開法說會，總經理陳慶文表示，在原廠鞏固價格以及AI應用加速下，不僅未來兩季記憶體沒有降價可能性，DRAM、NAND價格更將一路往上，尤其在手庫存量最多的DDR5，至少還有15-25%的漲幅，今年營運可說「非常樂觀」。

在2B專案與品牌力道強勁訂單挹注，十銓昨日公布4月營收20.43億元，月增65.8%，不過年減23%；累計今年前四月營收50.38億元，和去年同期相比成長近兩成。

十銓法說會談話重點

十銓上周公布今年首季財報，單季稅後純益2.87億元，季增42%，每股純益4.1元，創新高，一季賺贏去年全年，昨天股價應聲大漲，收漲停板104元，改寫新猷。

陳慶文說，儘管今年市場現貨需求沒有非常好，可是在原廠積極守住價格且調漲下，DRAM、NAND現貨價已拉上來，在可預見的第2季、第3季，價格沒有下降的可能性，仍會朝向逐季上漲，非常樂觀看待價格走勢，且價格上漲不是由需求驅動，所以當需求回來時，價格上漲的走勢將更陡峭。

在AI蓬勃發展之際，陳慶文正向看待例如大型資料中心、AI手機等，講究低延遲的效能，所以對NAND的需求會愈來愈大，容量也會同步增長。

陳慶文進一步表示，AI還在基礎建設的狀態，就像是國家要發展基建時，必須先蓋高速公路，隨後才會有汽車等，因此AI當前處於伺服器端，陸續就會到邊緣運算端，以及更全面的應用端，包括筆電、桌機等，研判AI應用的崛起力道會非常快。

另外，十銓手中握有龐大的低價庫存，截至今年第1季為止，存貨金額達56.43億元，季增67.85%，其中，DRAM占七成、Flash占三成，DRAM中的六成是DDR5、四成是DDR4，皆為高階的高容量、高速產品。