智邦上月業績月減7% 普萊德月增4%

網通大廠智邦（2345）昨（6）日公布4月營收達70.17億元，月減7.9%，年增11%；累計今年前四月營收258.65億元，年減0.6%。網通品牌普萊德4月自結合併營收1.65億元，月增4%，年增16.52%，今年前四月自結合併營收5.91億元，年增2.33%，4月及前四月營收均創歷年同期新高。

智邦昨天公告董事及獨立董事名單，七席董事中有四席獨董。智邦2018年股東會改選後，獨董人數就超越一般董事，是為落實所有權跟經營權分離。今年智邦三席一般董事提名人包含寬鑫投資、智邦大陸董事長黃國修、延信股份公司代表人杜恒誼；四席獨董提名人為黃樹傑、李發耀，以及伊藤忠前董事長小林榮三及國際創業家Ankur Singla。

普萊德表示，積極布局無線5G傳輸解決方案，提升智慧網路應用的靈活度與安全性，打造5G NR暨802.11ax資安閘道器、5G FWA固定無線接入閘道器、戶外型長距離5GHz無線基地台等。