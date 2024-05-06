臻鼎上月業績月減0.3% 華通月增7.3%
印刷電路板（PCB）族群4月營收陸續公布。龍頭廠商臻鼎（4958）昨（6）日公告4月合併營收達110.57億元，月減0.3%，年增54.9%，是歷年同期新高。蘋果PCB供應商華通4月營收58.58億元，月增7.3%，年增26.7%，為今年單月新高。
臻鼎累計今年前四月營收435.68億元，年增12.6%。臻鼎表示，4月四大產品應用包含行動通訊、電腦消費、車用／伺服器／基地台與IC載板營收分別年增逾五成，公司重回成長軌道的態勢明確。臻鼎預定10日舉行線上法說會，說明營運概況與未來展望。
受惠蘋果PCB消費復甦，軟板上游軟性銅箔基板龍頭台虹公布4月營收8.63億元，月增12.6%，年增39.7%，是近19個月新高。
銅箔基板廠商台燿4月營收18.22億元，月增4.1%，年增51.%，為二年多以來新高。
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