臻鼎上月業績月減0.3% 華通月增7.3%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

印刷電路板（PCB）族群4月營收陸續公布。龍頭廠商臻鼎（4958）昨（6）日公告4月合併營收達110.57億元，月減0.3%，年增54.9%，是歷年同期新高。蘋果PCB供應商華通4月營收58.58億元，月增7.3%，年增26.7%，為今年單月新高。

臻鼎累計今年前四月營收435.68億元，年增12.6%。臻鼎表示，4月四大產品應用包含行動通訊、電腦消費、車用／伺服器／基地台與IC載板營收分別年增逾五成，公司重回成長軌道的態勢明確。臻鼎預定10日舉行線上法說會，說明營運概況與未來展望。

受惠蘋果PCB消費復甦，軟板上游軟性銅箔基板龍頭台虹公布4月營收8.63億元，月增12.6%，年增39.7%，是近19個月新高。

銅箔基板廠商台燿4月營收18.22億元，月增4.1%，年增51.%，為二年多以來新高。

營收 臻鼎

延伸閱讀

iPhone在中國銷售下滑 出貨量跌出前5名

蘋果春季發表會來了 蘋概股有戲？法人曝這時才是買點

載板三雄南電首季毛利率轉負、低於同業 法人估本季轉盈

AI PC新應用 帶旺PCB鏈

相關新聞

十銓：DRAM價一路往上

記憶體模組廠十銓（4967）昨（6）日召開法說會，總經理陳慶文表示，在原廠鞏固價格以及AI應用加速下，不僅未來兩季記憶體...

富世達首季 EPS 3.27元 新日興1.68元

軸承三雄富世達（6805）、新日興、兆利昨（6）日公布首季財報，富世達單季獲利創新高，每股純益3.27元；新日興單季獲利...

樺漢4月營收 同期新高

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（6）日公布4月合併營收113.85億元，雖然月減6.56%、仍為同期最佳，並較去年同期成...

穎崴4月營收勁揚19% 需求強勁

穎崴（6515）昨（6）日公布4月合併營收4.69億元，為同期新高，月增19.5%，年增91%。反映AI與高速運算（HP...

佳世達4月營收月減4%

佳世達（2352）昨（6）日公布4月合併營收159.97億元，月減4%，年減0.3%；前四月合併營收629億元，年減5....

聯茂上季 EPS 0.42元 營運將回溫

聯茂（6213）昨（6）日公告首季歸屬母公司淨利1.54億元，受季節性因素及工作天數較少影響，季減52.9 %，但比去年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。