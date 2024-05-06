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佳世達營收／4月月減4% 網通、工業商業市場仍處庫存調整

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）6日公布今年4月營收，較去年同期大致持平，但較上月減少4%，佳世達指出，顯示器和醫療事業較去年同期均穩定成長，但網通事業和工業商業市場仍處於庫存調整階段。展望後市，佳世達將於8日舉行線上法說會，說明第1季營運結果與未來展望。

佳世達公布2024年4月合併營收為159.97億元，較去年同期減少0.3%，較上月減少4%；累計2024年前四個月合併營收為629億元，較去年同期減少5.4%。

佳世達指出，顯示器和醫療事業較去年同期均穩定成長，但網通事業和工業商業市場仍處於庫存調整階段。

佳世達董事長陳其宏先前預估，今年首季業績將是谷底，全年有機會呈現逐季向上。整體來看，下半年營運將優於上半年，全年營收、獲利優於去年。不過，營運仍有變數，主因今年全球有很多國家大選，將牽動經濟變化。

以業務別區分，佳世達預計，全年資通訊業務將成長，其中消費性產品已回溫，但商用、工業用仍需時間恢復。至於網通業務去年下半年進入庫存整理，預計該業務今年下半年整理完畢、重新恢復增長動能；智能方案事業群則將成長；醫療業務則是今年最看好的事業體。

佳世達將於8日舉行法說會，說明今年第1季營運結果與未來展望。市場關注，佳世達旗下明基醫院集團（BBHC）遞交香港上市申請進度，以及佳世達網通、智能方案事業群回溫狀況。

佳世達於今年4月遞交香港聯合交易所有限公司主板上市申請文件。市場推估，以港交所掛牌審議流程推算，一般約在送件申請後三至九個月可上市，但仍需視審核問詢及屆時市場發行環境決定。

明基醫院集團目前擁有南京明基醫院、蘇州明基醫院兩家教學中心等級的大型民營營利性綜合醫院。根據弗若斯特沙利文調查，以2022年醫療服務收入計，明基醫院是大陸華東地區最大民營營利性綜合醫院集團，收入超過第二名和第三名的總和，在大陸民營營利性綜合醫院集團排名第五；以床均收入計更在大陸民營營利性綜合醫院集團排名第一。

佳世達 明基醫

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