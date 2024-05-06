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貿聯營收／4月45.01億元、月增5.4% 工業與資訊出貨增加

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

貿聯-KY（3665）6日公布2024年4月營收為45.01億元，月增5.4%，年增4.49%，主要是受惠工業、資訊、與家電用線束出貨量增加，今年前四個月營收168.65億元，年減0.64%。

貿聯表示，隨著部分成長的產品線出貨量繼續保持強勁，與部分產品線開始復甦回溫，使得2024年4月整體出貨量增加。4月各產品線的概況如下（與3月相比較）。一， 工業用線束：資本設備客戶的出貨量略有上升。二，資訊用線束：周邊設備的出貨量有感提升，高效能運算客戶出貨量繼續保持強勁。

三， 車用線束：電動車客戶的出貨量持平，而非電動車客戶出貨量增加。四， 電器用線束：客戶發布新產品致出貨量激增。

展望2024年，貿聯之前表示，客戶庫存已見去化，交貨時間縮短，部分業務訂單能見度提高，2024年的主要成長業務為工業應用、資訊數據與電器，但仍保守看待車用業務。

在各產品表現方面，貿聯說，工業應用隨著半導體設備產業結束下行週期，資本設備業務持續復甦，工業自動化業務近乎落底；資訊數據開始大量出貨高附加價值的數據傳輸和電源產品，高速運算（HPC）業務反彈，週邊設備依然疲軟。

在車用業務方面則持續保守，主要客戶訂單分配比例下降，然在充電業務持續強勁成長；電器短期雖有庫存消化影響，但隨許多新產品推出，2024年展望正向。

貿聯 電動車

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