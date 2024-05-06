宏達電缺新品刺激 4月營收再跌破2億元寫次低
智慧型手機與虛擬實境（VR）廠商宏達電缺少新產品刺激、出貨量衰退，今天公布4月合併營收約新台幣1.73億元，月減20.21%，年減42.43%，今年再度跌破2億元，為掛牌以來單月次低；今年前4個月累計營收7.68億元，年減39.81%。
宏達電近年積極轉型發展VR業務，營收規模縮小，朝獲利目標邁進，於4月22日世界地球日當天公布消費性旗艦一體機VIVE XR Elite的產品碳足跡查證報告，採用模組化設計延長產品壽命，在能源效率和運輸方面也取得顯著成果。
為刺激VR買氣，宏達電4月下旬在全球推出VIVEXR Elite動作遊戲促銷活動，試圖吸引VR玩家和搶占第2季購物潮商機。
為持續推動延展實境（XR）創新應用，宏達電與韓國文化廣播公司（MBC）合作，在最新一季「遇見你」節目中打造虛擬實境體驗，運用VR技術和VIVEMars CamTrack虛擬製作系統，讓已故主角得以在虛擬實境中與父母互動。
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