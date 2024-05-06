快訊

北市人倫悲劇...女涉持跳繩勒斃89歲母 兄誤以為心臟病致死報警

全台超有感！9分鐘內連4震「極淺層地震」 規模5.9最大震度4級

2023年各級政府潛藏負債破19兆 勞保增最多

宏達電缺新品刺激 4月營收再跌破2億元寫次低

中央社／ 台北6日電
宏達電。圖／聯合報系資料照片
宏達電。圖／聯合報系資料照片

智慧型手機與虛擬實境（VR）廠商宏達電缺少新產品刺激、出貨量衰退，今天公布4月合併營收約新台幣1.73億元，月減20.21%，年減42.43%，今年再度跌破2億元，為掛牌以來單月次低；今年前4個月累計營收7.68億元，年減39.81%。

宏達電近年積極轉型發展VR業務，營收規模縮小，朝獲利目標邁進，於4月22日世界地球日當天公布消費性旗艦一體機VIVE XR Elite的產品碳足跡查證報告，採用模組化設計延長產品壽命，在能源效率和運輸方面也取得顯著成果。

為刺激VR買氣，宏達電4月下旬在全球推出VIVEXR Elite動作遊戲促銷活動，試圖吸引VR玩家和搶占第2季購物潮商機。

為持續推動延展實境（XR）創新應用，宏達電與韓國文化廣播公司（MBC）合作，在最新一季「遇見你」節目中打造虛擬實境體驗，運用VR技術和VIVEMars CamTrack虛擬製作系統，讓已故主角得以在虛擬實境中與父母互動。

VR 宏達電

延伸閱讀

響應減碳 台灣草莓也有碳標籤了

國產小麥減少碳足跡 3品種產品零售門市上架

屏東海豐濕地邊坡整建完成 世界地球日重啟

世界地球日 高鐵桃園站贈1200株台灣原生樹苗

相關新聞

宏達電缺新品刺激 4月營收再跌破2億元寫次低

智慧型手機與虛擬實境（VR）廠商宏達電缺少新產品刺激、出貨量衰退，今天公布4月合併營收約新台幣1.73億元，月減20.2...

威剛4月營收創歷年同期新高 估本季記憶體合約價續揚

記憶體模組大廠威剛（3260）營運維持高檔，4月合併營收創歷年同期新高，年增幅高達80.8％至38.48億元；累計今年前...

世芯法說會不夠「亮」？ 股價重挫跌停失3,000元

股后世芯-KY（3661）上周法說會釋出今年營收將逐季成長並創高，同時反駁掉單傳聞，今年首季股純益15.83元，創歷年同...

廣達林百里駁斥「波段說」踏破疑慮揭：明年有新商機

AI人工智慧巨浪席捲全球，各大企業為掌握市場商機，也紛紛透過不同角度積極切入，激勵相關題材多檔個股走勢飆漲，而市場面對此...

載板三雄南電首季毛利率轉負、低於同業 法人估本季轉盈

PCB 載板廠南電（8046）今年首季毛利率轉為負值，法人分析，南電首季毛利率虧損為載板三雄獨家，包含持續面臨載板市場激...

鴻海營收重返5,000億大關寫最強4月 本季營運可望更上層樓

鴻海昨（5）日公布4月合併營收重返5,000億元大關、達5,109億元，為歷年最旺的4月，月增14.16%，年增19.0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。