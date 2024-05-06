廣明財報／首季 EPS 0.78元 董座何世池預期今年充滿挑戰與機會

廣達（2382）集團旗下廣明（6188）6日公布今年首季財報，在業外收益助攻下，帶動廣明今年第1季歸屬於母公司業主淨利年增11.34%，單季每股純益（EPS）達0.78元。展望今年，廣明董事長何世池表示，2024年是一個充滿挑戰與機會的一年，除國際上的地緣政治衝突持續帶來的經濟衝擊，但由AI所引領的產業變革，亦帶來無限的創新應用與潛在商機。

廣明公布今年首季營收21.94億元，季減21.11%、年減13.86%，毛利率25.75%，季減1.61個百分點、年增1.62個百分點，營益率8.08%，季減5.87個百分點、年減1.7個百分點，歸屬於母公司業主淨利達2.16億元，季減39.5%、年增11.34%，單季EPS達0.78元，優於去年同期的0.71元。

廣明今日同步公布今年4月營收達6.59億元，月減15.88%、年減5.38%；累計廣明今年前四個月營收達28.53億元，年減12.04%。

此外，廣明將於6月7日召開股東會，何世池在營業報告書中表示，2023年是鉅變的一年，儘管疫情趨緩，然俄烏戰爭與中美易戰的持續、以哈衝突與紅海危機加劇等地緣政治衝突，造成的能源、糧食與運輸危機，同時亦讓通膨居高不下。

何世池指出，全球主要經濟體為控制通貨膨脹持續採取的升息政策，使全球經濟出現劇烈的變化。不僅企業投資與終端消費需求急凍，首當其衝的消費性電子產品亦遭遇近年少見的衰退。面對詭譎的經濟局勢，對企業經營管理與應變能力是極大的挑戰。

他說，過去一年，廣明在鉅變的經濟環境與面臨消費性電子產品終端需求急速放緩的挑戰，我們仍能發揮團隊的戰力齊心努力逐一克服，全年營收雖略為下滑，但仍能維持穩定的獲利。廣明去年營收103.76億元、年減14.38%，每股盈餘為4元。

展望今年，何世池指出，2024年是一個充滿挑戰與機會的一年，除國際上的地緣政治衝突持續帶來的經濟衝擊，但由AI所引領的產業變革，亦帶來無限的創新應用與潛在商機。廣明除持續維持穩健的財務基礎，並積極創新及深化客戶與供應商的合作，亦同步精進製造技術加速自動化的導入，以強化企業競爭力。