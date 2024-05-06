大山財報／淡季不淡！首季 EPS 0.99元 創同期新高
電線電纜廠大山（1615）首季獲利報佳音，創下史上最強第1季，6日公告第1季財報，稅後純益1.62億元，年增63％；每股稅後純益0.99元，單季稅後純益、EPS 均創下同期新高紀錄。
線纜業第1季因春節因素，屬於傳統淡季，但大山在手訂單滿檔，且積極拓展營運逐漸有成果，獲利寫下佳績，目前桃園營業處已經正式運營，看準都更、公共建設等兩大因素，搶攻北部線纜商機。
法人指出，線纜業除了受惠台電強韌電網計畫、公共建設案量大外，第2季起銅價強漲，有望受惠，因此下一季的獲利動能有望比上季好。
大山指出，去年以來的成長動能來自台電強韌電網計畫，對線纜汰舊換新需求，另外，政府推動基礎建設及綠能政策等相關電網布建，也大量帶動線纜需求，未來營運審慎樂觀。
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