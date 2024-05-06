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訊連營收／4月1.75億元、月增6.8% 創76個月新高

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

訊連（5203）6日公告4月營收1.75億元，月增6.82%，年增16.17%，創近六年四個月新高；累計前4月合併營收6.67億元，年增14.76%。

訊連董事長黃肇雄表示，由於數位媒體產品線（Create B2C）導入的生成式AI新功能，受到用戶喜愛，帶動營收成長，對未來動能也樂觀看待，看好今年業績可望持續向上，營運將「漸入佳境」，樂看全年營收與獲利同步成長。

對於今年產品布局，黃肇雄指出，將選定垂直應用領域，以線上商品販售與行銷影像生成、美顏美容及時尚打扮生成、美工與創意設計生成等三大面向，深化去年開發出的20幾項生成式AI功能，預計6月前相關功能就會導入app產品線。

訊連已與英特爾與PC品牌廠合作，共同推動AI PC計畫、拓展相關應用。黃肇雄表示，目前已有幾個專案在進行中，看好AI PC應用會有相當不錯的成長機會，下半年將有營收挹注，要大量貢獻則需等到明年。

AI 營收 訊連

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