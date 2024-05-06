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樺漢營收／4月年增22.09% 創同期新高紀錄

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）6日公布今年4月營收，年增22.09%，創同期新高紀錄，展望後市，樺漢將於本周五（10日）舉行法說會，釋出最新展望，樺漢預期今年營運將呈現逐季增長態勢，帶動營收、毛利與淨利皆會交出高成長。樺漢6日股價收在324元，上漲4元、漲幅1.25%。

樺漢今年4月營收113.85億元，月減6.56%、年增22.09%，創同期新高紀錄；累計樺漢今年前四個月營收達438.25億元，年增15.89%。

樺漢將於本周五舉行法說會，釋出最新展望。此外，市場也關注樺漢要在全球設立AI研究中心進度，以及公司今年併購方向。

樺漢今年規劃AI大戰略，將於日本、新加坡、台灣及歐洲設立AI研發中心，結合當地盟友，搶攻智慧城市、智慧製造及ESG三大領域商機。

在併購方面，樺漢今年雖表明較無大型、大金額的併購計劃，但仍會陸續進行投資收購，投資方向會以AI技術為主軸。

在基本面部分，樺漢在上一季度法說會中提到，樺漢接單出貨比值（B/BRatio）保持在1.1至1.2水準，目前整體在手訂單超過1,400億元、創歷史新高。

樺漢董事長朱復銓先前指出，2024年工控設計、品牌通路及系統整合三大事業體將同步向上，帶動營收、毛利與淨利皆會交出高成長，預計上下半年比重為4：6，全年營運呈現逐季增長態勢。

樺漢 營收

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