群光財報／今年第1季每股純益2.42元 為同期新高

群光電子（2385）6日公告今年第1季財報，營收達228.46億元，年增1%，淨利大增二成大幅超越營收成長率，寫下同期新高。群光第1季毛利率達20.2%，營業利益率為10.0%，淨利率為7.7%，呈現三率三升，分別年增3.3、2.1、1.2個百分點。稅後淨利達17.62億元，年增20%，EPS為2.42元，年增18%，毛利率、營業利益率、稅後淨利、EPS均創歷年同期新高。

在群光持續調整產品組合、嚴控成本以及匯率幫助下，群光第1季毛利率延續去年下半年的高水準，穩定維持在20%以上，使得毛利年增20%達46.08億，再加上撙節營業費用，營業利益率維持在10.0%，營業利益跳增28%達22.79億元，優於市場預期。

群光第1季三大產品線中，鍵盤表現最為出色，年增大幅跳升雙位數，主要由NB鍵盤貢獻，其中又以高單價的LED背光鍵盤表現最為亮眼。去年由於PC/NB市場庫存劇烈去化，導致鍵盤出貨下降，連帶降低LED背光筆電鍵盤滲透率，去年上半年僅40%，但在去年下半年開始出現PC/NB急單後，LED背光筆電鍵盤滲透率隨即向上提升，去年全年達到43%，今年第1季滲透率回升至44%，顯見需求回溫後，亦帶動對高單價產品需求。

近年群光大力推展高附加價值的AI影像產品，改善影像產品組合，今年第1季傳來捷報，智慧視訊產品以及車用駕駛監測系統成長超過10倍，運動攝影機營收倍增，商用影像監測系統成長亦達三成，使得產品組合更加多元化之外，亦提高產品附加價值，有利於影像產品獲利。

法人認為，群光產品組合今年可望持續優化，以LED背光筆電鍵盤滲透率為例，今年第1季已明顯回升，接下來應可維持上升趨勢，有利於增加群光高單價鍵盤營收比重。另外，自第2季開始，搭載Copilot key的鍵盤亦陸續出貨，預期今年下半年所有搭載Windows 11的機種都將搭配新型鍵盤，推升鍵盤替換需求，亦為AI PC時代的來臨做好預備。

法人認為，第2季雖然是傳統淡季，預期群光營收可望雙位數季增，而隨著產品組合持續優化、嚴格控管營業費用、以及匯率的幫助下，群光今年獲利可望逐季上升，全年獲利成長將優於營收成長，今年獲利可望再創新猷。