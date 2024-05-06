一詮打入 CoWoS 鏈、4月營收亮眼 股價攻漲停刷新歷史高

LED導線架廠一詮（2486）4月份營收繳出亮眼表現，年增13.75%，加上日前傳出旗下高階均熱片切入晶圓代工廠CoWoS 供應鏈，6日股價開高勁揚，盤中直衝漲停82元，創下歷史新高價，盤中成交量逾6萬張，漲停排隊買單超過1萬張。

一詮3月份營收重返年增，單月繳出4.14億元，月增32.42％，年增1.14%，而4月份營收更是進一步增加，單月營收4.47億元，月增7.99%，年增13.75%，累計今年1~4月營收16.2億元，與去年同期相比增加7.9%。

工研院去年攜手一詮聯合發表「相變化水冷散熱技術」，開發千瓦級高強度的散熱元件，直接貼附在高效能運算晶片表面，藉由晶片內的水量蒸發與冷凝，即可達到快速傳熱與大量移除熱量效果，打進美國 HPC 晶片大廠供應鏈。

工研院日前指出，「全球散熱能力最強的相變化水冷技術」，達到全球最高千瓦散熱水準，超越目前散熱技術一倍以上，已與一詮合作生產產品，並交貨給數家國際AI晶片大廠驗證中。

一詮董事長周萬順表示，一詮這幾年在半導體更小奈米製程的散熱需求提前部署，「千瓦級散熱方案」是工研院協同一詮的團隊開發真空的蒸汽腔體，直接貼合在晶片上散熱，難度非常高。

一詮去年全年營收50.68億元，年減2.45%，歸屬母公司業主淨利1.99億元，年增93.2％，每股純益0.92元。一詮主要產品為 LED 及 SMD 導線架 、均熱片 、IC導線架等。