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世芯-KY第1季毛利率下挫 盤中股價打至跌停

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

IC設計服務廠世芯-KY（3661）上周五（3日）公告第1季財報，單合併營收104.9億元、季增13.7％、年增83.5％，稅後淨利12.3億元，季增9.9％、年增111.3％，每股淨利15.83元，不過毛利率季減約3個百分點影響，成為6日股價重挫跌停的關鍵。

世芯-KY公告第1季財報，雖然單季合併營收及獲利創下新高，但由於第1季設計相關營收因季節性影響，加上量產營收持續強勁，其占總營收之比例偏低，設計營收於第1季僅佔總營收之15～20％，成為上季毛利率下滑的主要原因。

世芯-KY今日股價開盤隨即下挫，不到十點便打至跌停，目前盤中股價暫時鎖在跌停位階，達2,835元。累計世芯-KY從盤中新高位階4,565元至今，已經下跌1,730元，跌幅已經超過三成。

不過，世芯-KY強調，今年營收將維持強勁成長，且北美 IDM 客戶的量產動能強勁，使第2季及第3季後續營收將有望逐季創高，且明年亦可望保持成長趨勢。

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