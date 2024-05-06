世芯法說會不夠「亮」？ 股價重挫跌停失3,000元

股后世芯-KY（3661）上周法說會釋出今年營收將逐季成長並創高，同時反駁掉單傳聞，今年首季股純益15.83元，創歷年同期新高，但6日卻是開低走低，盤中重挫至跌停2,835元，跌破3,000元關卡價位，5日線及月線同步失守，法人認為，可能是法說會的重點不夠「亮」，加上股市位居高檔，資金流往低價股所造成。

世芯-KY第1季稅後純益12.3億元，季增10%，年增111.34%，每股純益15.83元；預估第2季、第3季客戶量產動能延續，今年營收將逐季成長並創高，第4季為委託設計服務（NRE）營收的認列高峰期，營收有機會持平第3季。

世芯-KY重申，今年營收維持強勁成長，明年在北美 IDM 客戶量產動能仍強下，加上新案貢獻，預期營收仍將維持成長，2026年則是高成長的一年；世芯-KY同時澄清掉單傳聞，強調客戶出貨情況與先前釋出展望並無差異，沒有任何跡象顯現客戶要終止開發 ASIC；另外，明年 CoWoS 產能無虞，將挹注業績表現。

不過，台股今日大漲，世芯-KY卻是開低走低，以3,130元開出後，盤中重挫至跌停2,835元；證券分析師張陳浩表示，世芯法說會的亮點不夠，未來成長不如法人預期，加上股價高，以目前台股處於2萬點以上的位階來看，有部分的資金往較低價的好股流動，都可能對世芯 股價表現造成影響。