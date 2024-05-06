廣達林百里駁斥「波段說」踏破疑慮揭：明年有新商機
AI人工智慧巨浪席捲全球，各大企業為掌握市場商機，也紛紛透過不同角度積極切入，激勵相關題材多檔個股走勢飆漲，而市場面對此波強勁漲幅，不免擔心市場是否即將飽和？目前處在「波段高點」是否還有上行的空間？面對外界疑慮，廣達（2382）董事長林百里則親自上陣，除駁斥有關「波段」的說法，也直言「明年還有一波更大的應用商機」。
廣達上週六（5/4）於林口總部盛大舉辦36週年紀念日暨「家庭日」活動，董事長林百里也現身同慶，面對媒體詢問自從AI人工智慧技術興起後、有關題材商機也跟著迎來爆發期，而該「波段高點」又可以延續到何時？對此，林百里則立即答道「沒有波段！」，除駁斥此種說法，也向大家解釋，觀察一個題材的發展，通常僅於市場較飽和、沒有波動時，才會用「波段高點」來形容。
林百里也舉例，若以如今國內的市場狀況來看，像是「電視機」等領域、就會被我們稱之為比較飽和，反觀市場在「AI人工智慧」領域的發展，則完全看不出這樣的情況，因此用波段來形容，實在有點言之過早了。他分享，其實現在AI題材的發展空間都還是很大，目前整個市場的發展才剛到山腳下，甚至都還看不到山頂，並笑稱「前方還有濃濃大霧，根本看不到盡頭」而他也盼以實際露面，親自踏平大眾的不安。
展望AI人工智慧未來的前景，林百里重申，自己認為整個市場的發展前景都還是好的，旗下各廠區的產能也都持續在擴充，廣達在這個市場從很早開始就一直在做，面對未來市場競爭態勢，他直言，「廣達現在處在泰山的山腳下，未來會一直往前走、絕不怕任何困難。」此外，他也透露，隨著明年四大供應商將所有接到的市場需求，完整整理起來後，新一波「AI應用商機」也將接踵而至，自己預期真正的需求及量能都將落在明年開出。
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