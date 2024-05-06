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載板三雄南電首季毛利率轉負、低於同業 法人估本季轉盈

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
載板PCB。（本報系資料庫）
載板PCB。（本報系資料庫）

PCB 載板廠南電（8046）今年首季毛利率轉為負值，法人分析，南電首季毛利率虧損為載板三雄獨家，包含持續面臨載板市場激烈競爭加上稼動率因廠區調整下滑與季節因素，預期第2季力拚轉盈，加上業外持有台塑股息入帳也有加分效果。

載板廠商財報顯示，南電首季毛利率為負5.4%，景碩則為27%，載板龍頭廠商欣興則為16.3%，臻鼎則尚未公布財報，預定10日公布。不過，從已公布的廠商財報來看，南電財報毛利率表現不如同業，成為話題。

法人則分析，南電首季虧損符合預期，來自網通庫存調整持續，加上季節因素廠區整改等，今年第1季合併財務報告業經董事會決議通過，單季轉虧，每股稅後虧損0.24元，為近19季以來單季虧損。

南電公布財報顯示，單季歸屬母公司淨損1.52億元。南電預定5月28日召開股東常會，今年無改選，屆時並將召開法說會釋出展望。

法人先前預估，南電相對同業面臨車用 PCB 與網通庫存調整壓力較大，加上年節因素與消費復甦緩慢，估今年首季本業面臨虧損壓力，若結算為虧損將為2019年來首季出現虧損，並預期今年第2季力拚轉盈。

南電實際公布財報出現單季虧損，法人先前分析，南電首季營收已持續反映市況包含網通客戶庫存調整與BT載板受到消費不振、車用 PCB 價格壓力等因素，在首季財報呈現單季虧損，預期今年第2季則將自谷底回升。

法人也分析，南電雖然今年首季本業虧損，不過預期今年第2季仍有機會隨營收成長而單季轉盈，主要仍看消費應用與AI伺服器所需 HDI 出貨放量進度，以及 PCB 配合日系遊戲機出貨情況而定。

南電日前已公布3月營收為26.66億元，月成長42.39%，年減少38.92%；今年首季營收71.01億元，季減少23.74%，年減少43.56%，符合公司與法人預期季減少20%至25%，南電 ABF 客戶庫存調整仍持續，BT和 PCB 中低階產品面臨價格競爭，預期2024年下半年營運才有望優於上半年。

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