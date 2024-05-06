友達（2409）將於5月30日召開股東常會，公司於股東會年報揭露最新前十大股東動態，包括具有新加坡政府色彩的基金，以及壽險、新制勞退基金等大股東都大舉增持買進友達股票。其中，新制勞退基金加碼狂掃5.42萬張，手筆最大；其他國內外資金也加碼逾5,000張以上。

法人解讀，海內外資金搶買友達股票，透露為面板市況按讚，並肯定友達朝轉型為「以顯示器為中心的解決方案提供者」的前景。

友達於最新股東會年報揭露前十大股東名單，前五大股東成員不變，僅持股比重排名略有小幅異動。最大股東仍是佳世達，持股比重約6.9%，持股約53萬張。友達員工持股信託管理委員會信託財產專戶挺自家人，加碼3.51萬張，排名從第三升至第二，共持有39.1萬張，持股比率為5.08%。

廣達目前持有友達股票35.51萬張，與前一次統計相當，持股比重約4.61%，排名由前一年的第四前進至第三。排名第四是元大高股息證券投資信託基金專戶，持有逾23萬張，占比約2.99%。第五名為友達海外存託憑證專戶，持股約18.7萬張，持股比重2.44%。

新制勞退基金大舉加碼5.42萬張，總持股增至15.17萬張，持股比重為1.97%，成為第六大股東。南山人壽則增持9,170張，持股比重上升至1.62%，總持股12.45萬張，為第七大股東。

另外，有新加坡政府色彩的先進星光基金也加碼友達股票近5,500張，總持股增至7.17萬張，排名晉升為第九大。