台達電 目標價喊到430元

台達電2日舉行法說後，多家外資證券發布報告指出，台達電第1季獲利雖低於預期，但第2季起可望重拾成長動能，且具備多元成長動能，因此都維持「買進」或「優於大盤」評等，目標價上看430元。

在法人圈中，以高盛證券對於台達電的前景最看好，也是唯一目標價超過400元的外資證券。高盛指出，長期來看，AI散熱及AI伺服器電源將是台達電的兩大成長動能。高盛將台達電2024-2026年預估獲利上調1-12%，以反映這兩大業務對於獲利的貢獻，並且將目標價從415元上調到430元。

花旗證券對台達電目標價也從360元上調至380元，主要是看好有多元成長動能，包括AI伺服器電源、車用被動元件、電動車零組件、全面的氣冷及液冷產品、東協及印度的新興AI需求等。

麥格理證券對台達電重申「優於大盤」及379元的目標價，看好台達電長期展望，包括電動車相關、數據中心電源、伺服器散熱（液冷散熱的比重加速）、5G相關零組件、儲能等。但主要風險則包括今明兩年的整體電動車及科技需求、在電動車業務維持及提高獲利、在中國大陸的生產比重等。

美銀證券對台達電目標價維持360元，認為第1季獲利低於預期，第2季起可望重拾成長動能。美銀將台達電2024-2026年的預估EPS下修1-5%，以反映前景及營業費用提高（主要是用於未來的研發投資），但認為今年第1季應是營運谷底。