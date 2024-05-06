義隆 拚每年賺一股本

美系與歐系兩大外資出具筆電觸控IC龍頭義隆（2458）最新報告，均給予正向評價與「買進」評等，目標價都在200元以上，看好AI PC浪潮將推升義隆後續出貨，並同聲唱旺獲利將逐年成長。歐系外資更樂觀預期，義隆今年起至2028年每年每股純益都會超過10元，2028年挑戰賺逾二個股本。

義隆日前公布首季每股純益為2.4元，公司預期本季營收介於30億至33億元，約季減3.4％至季增6.2％，由於近期客戶持續拉貨，推升本季表現有望比首季稍好，毛利率則介在47％至49％間。從客戶端訊息來看，下半年應可優於上半年。

美系外資最新報告指出，義隆期待下半年筆電產品加速成長，並預期AI PC在未來三年能成為另一項帶來結構性改變的成長動能，預估2024年至2026年每股純益分別為9.8元、11.62元、13.18元，維持買進評等，目標價200元。

歐系外資認為，筆電市場短期內成長速度放緩，惟高毛利的觸控螢幕等產品將助攻義隆毛利率有撐。除了AI PC帶來的效益以外，商用電腦的換機潮，也將影響筆電對規格有更高的要求，進而提高公司產品的技術含量，預估2024年至2028年每股純益分別為10.01元、12.9元、16.08元、18.89元、21.77元，維持買進評等，目標價205元。

展望下半年，義隆表示，目前為止市場反應還算正面；至於訂單能見度，現階段約一至二個月左右。義隆強調，今年整體筆電市況優於去年的趨勢明顯，惟外在總經環境沒有想像中好，因此預估今年筆電市場約較去年成長低個位數到中個位數百分比（1%至6%）。

法人估計，下半年筆電產業復甦將加速，AI PC將成為義隆長期的結構性成長動能。

義隆董事長葉儀晧提到，AI PC會使得有些資料放到裝置端運作，因此對資料安全會更加重視，例如加入或升級指紋辨識功能，甚至有些是開機就要辨識使用者身分，這可能讓指紋辨識的滲透率提高。再者，AI PC也可能帶動觸控筆與觸控螢幕等需求。

法人認為，AI PC可能使得客戶端對Match-on-chip （MOC）指紋辨識感測器採用增加， 平均銷售單價（ASP）高於現今主流的Match-on-host （MOH）指紋辨識，義隆MOC產品的單價幾乎是MOH產品的兩倍。