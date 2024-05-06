廣達、英業達 攻AI機器人

輝達（NVIDIA）先前於年度GTC大會揭露人型機器人通用基礎模型，引爆AI機器人商機，國內代工大廠廣達（2382）、英業達積極搶進AI機器人領域，搶食市場大餅。

廣達集團董事長林百里4日出席廣達36周年慶活動時強調，集團深耕「智慧移動、智慧製造、智慧醫療」三大領域，旗下智慧製造及機械手臂相關能量都比市場預期超前不少。

廣達集團透過旗下廣明布局機器人相關業務，廣明現為全球第二大協作機器人廠商，其全方位AI協作機器人從適用於電子和3C產業一般負載機器人，以及半導體、物流搬運和汽車行業適用的中高負載機器人。

廣明最近並推出高負載機器人「TM25S」，再次引爆市場話題。

英業達近年積極投入AI技術創新研發，在AI智慧機器人領域，已於機體運動（Locomotion）、感知（Perception）與操控性（Manipulation）打下好基礎，伴隨其成熟的機器人作業系統（ROS）開發經驗，在市場上頗富盛名。

英業達並透過旗下英研智能（AIMobile）研發客製化智慧影像解決方案，讓客戶能更精準、確實地控制機器人手臂，以實現組裝自動化。