LED廠艾笛森（3591）基本面轉揚，上季獲利攀上九季來高點，公司看好本季業績會更好，今年業績可望逐季成長。

艾笛森日前公布首季財報，單季營收5.39億元，季增1.3%，年增20.04%；歸屬母公司業主淨利2,755萬元，季增350%，年增107%，每股純益0.19元，為近九季新高。

艾笛森目前主要產品為LED照明、LED車用照明、光電傳輸感測元件等。艾笛森表示，首季成長動能主要來自照明及車用相關業務。目前看來，本季營運將會比首季更好，照明及車用業務都將穩健成長。

艾笛森指出，今年將加速車燈與照明成品發展，預期全年總出貨量拚增二成，受惠產品轉型效應，看好今年營運將穩定持續向上，呈現逐季成長走勢。

針對今年營運策略，艾笛森發展主軸持續著重成品，營收組合多樣化，持續深耕照明及車用模組成品應用市場，與終端消費者更緊密連結並朝向LED EMS廠邁進。艾笛森指出，近期全球大力推展綠能節能，將持續推動照明成長。

艾笛森指出，車用照明去年下半年已穩定，預期車用相關營收今年可望逐季穩定攀升。